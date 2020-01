Regionali: D'Incà, grazie a Benini e Aiello, no a speculazioni sul futuro del M5s

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, dopo le elezioni in Emilia Romagna e Calabria, in un post su Facebook, scrive: "A Simone Benini candidato presidente del M5s - Regione Emilia Romagna e a Francesco Aiello bisogna solo dire grazie per l’enorme lavoro svolto. I numeri, come quelli venuti fuori dalle regionali in Emilia Romagna e in Calabria, sono un’indicazione importante su cui riflettere, e lo si farà certamente durante gli Stati generali del Movimento cinque stelle di marzo, ma non possono essere un dato su cui fondare speculazioni in merito al futuro del Movimento, del governo o del Paese. L’esecutivo nazionale sta continuando a lavorare, con un orizzonte fino al 2023, per portare a termine le riforme in programma". (Rin)