Milano: presidio di Fd’I sotto MM, vogliamo chiarezza su assegnazioni case popolari

- Una decina di persone questa mattina ha partecipato al presidio organizzato da Fratelli d’Italia sotto la sede di MM, in via del Politecnico Vecchio a Milano, per chiedere alla società partecipata dal Comune chiarezza sulle assegnazioni di case popolari a dipendenti e loro amici, raccontate dall’inchiesta pubblicata la scorsa settimana dal Corriere della Sera. “Oggi siamo qui e ci aspettiamo di avere un colloquio”, ha spiegato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Andrea Mascaretti. “Con quello che è successo ed è uscito sui giornali, tanto più in una società che è controllata al 100 per cento dal Comune di Milano, in una situazione normale il sindaco in prima persona o almeno l’assessore avrebbero dovuto presentarsi in Consiglio comunale e portare tutte le carte. Questa cosa invece non è avvenuta e riteniamo che questa vicenda verrà nascosta sotto il tappeto, come è avvenuto in passato, mentre dovrebbe essere interesse di tutti fare chiarezza su come sono andate le assegnazioni. Ma non pensino che noi ce ne dimenticheremo: siamo qui per dare il segnale che Fratelli d’Italia è attenta, che i riflettori su questa vicenda sono accesi e finché non arriveremo in fondo, saremo qui per fare chiarezza”, ha assicurato il consigliere di Fratelli d’Italia, annunciando di aver “già chiesto al presidente della commissione Partecipate (Fabrizio De Pasquale, ndr), di avere l’elenco di tutte le case in centro e di sapere chi c’è dentro e a che titolo”. Mascaretti si spinge oltre, proponendo che “come i consiglieri comunali che il loro reddito lo pubblicano e lo rendono visibile a tutti, così facciano anche anche gli assegnatari di una casa popolare, perché laddove c’è un patrimonio della pubblica amministrazione che appartiene a tutti i cittadini, ci dev’essere essere grande trasparenza nella gestione e nell’assegnazione. E intanto proponiamo un controllo tramite accesso ai dati da parte del Consiglio comunale, che deve vigilare”. Il capogruppo suggerisce poi che “con il senso del buon padre di famiglia, il Comune venda o affitti a prezzo di mercato gli appartamenti in centro e con quei soldi possa così prendere molte più case da mettere a disposizione della gente che ha bisogno”. Al presidio ha partecipato anche Carmine Curia, ex ispettore Mm. “Ci sono ancora dipendenti di Mm che hanno case popolari. Per primi sono loro che devono fare chiarezza ed essere corretti su questo. Sono impiegati di pubblico servizio, quindi certe cose non le possono fare. Dovrebbero essere loro a tutelare l’onestà e invece ci sono le prove che è tutto il contrario”, ha attaccato Curia.(Rem)