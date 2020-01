Elezioni regionali: Pacetti (M5s), anche romani non abboccheranno a chiacchiere Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche i romani non abboccheranno alle chiacchiere di Matteo Salvini. La Lega continua a blaterare noi continuiamo a lavorare". Lo scrive, in un tweet, il capogruppo M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti. (Rer)