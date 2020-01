Libia: Unsmil invita a dar conto dei morti negli attacchi aerei

- La missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) invita le parti coinvolte nel conflitto a condurre indagini indipendenti, imparziali e approfondite per individuare la responsabilità delle violazioni del diritto internazionale, dopo un nuovo rapporto sugli attacchi aerei dello scorso luglio sul centro migranti di Tajoura, dove sono morte almeno 53 persone. Lo riferisce un comunicato stampa di Unsmil. Il rapporto di 13 pagine, pubblicato oggi da Unsmil e dall’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, chiede inoltre un’azione urgente per impedire che una simile tragedia si verifichi. Secondo Unsmil nel 2019 in Libia a causa del conflitto, almeno 287 civili sono stati uccisi e 369 sono rimasti feriti. Secondo i dati, il 60 per cento delle vittime sono state colpite in attacchi aerei. (Tut)