Milano: presidio di Fd’I sotto MM, vogliamo chiarezza su assegnazioni case popolari - Foto

- Il presidio organizzato da Fratelli d’Italia e guidato dal capogruppo in Consiglio comunale Andrea Mascaretti sotto la sede di MM, in via del Vecchio Politecnico a Milano, per chiedere alla società partecipata del Comune di fare chiarezza sulle assegnazioni delle case popolari. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)