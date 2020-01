Siria: Deir ez-Zor, formata nuova milizia iraniana attiva al confine con l’Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran avrebbe formato una nuova milizia armata in Siria composta prevalentemente da musulmani sciiti provenienti da Afghanistan e Iraq, oltre che siriani. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Secondo fonti locali citate dall’agenzia di stampa turca, il nuovo gruppo armato filo iraniano si chiama Osood al Mahdi, letteralmente “i leoni del Mahdi”, ed è composto da almeno 200 persone. La nuova milizia sarebbe già stata impiegata al fianco dell’esercito governativo siriano nella provincia di Deir ez-Zor, in particolare sul confine siro-iracheno. Con la partecipazione di sciiti di origine siriana, il numero di persone armate nel gruppo ha raggiunto i 200. I combattenti della milizia sciita sarebbero stati addestrati in campi nella provincia di Hama prima di essere inviati nelle città di Deir ez-Zor e Albukamal, al confine tra Siria e Iraq.(Res)