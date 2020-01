Algeria: paese sempre più crocevia dei protagonisti della crisi in Libia

- L’Algeria vuole tornare protagonista sui principali dossier regionali, in particolare per quanto riguarda la crisi in Libia, dopo l’elezione del nuovo presidente, Abdelmadjid Tebboune. Unico paese del Nord Africa presente alla Conferenza di Berlino del 17 aprile scorso insieme all’Egitto, l’Algeria ha ospitato la scorsa settimana una conferenza dei paesi vicini (Egitto, Sudan, Niger, Mali, Ciad, Tunisia più la Germania) al livello dei ministri degli Esteri. Non solo: il paese ospita oggi i rappresentanti dei due paesi che più di tutti hanno posizione divergenti sulla questione libica. Si tratta del presidente della Turchia, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, al suo secondo giorno di visita ufficiale nel paese, e del ministro degli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed al Nahyan, che oggi inizia una missione ufficiale. La Turchia sostiene il Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj e i suoi alleati di Misurata; gli Emirati, invece, sono uno dei paesi che sostengono l’Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar. Da parte sua, il paese nordafricano cerca di mantenere una posizione di equidistanza. Da una parte, infatti, il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, ha dichiarato che "Algeri è contraria a un intervento militare in Libia", una dichiarazione che sembra indirizzata alla Turchia che ha inviato consiglieri militari a Tripoli; dall’altra ha chiesto lo stop alla “proliferazione di armi sul territorio libico", un messaggio diretto piuttosto agli alleati di Haftar. (Ala)