Shoah: Mattarella, debellare il virus della discriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fare davvero i conti con la Shoah "non dobbiamo più rivolgere lo sguardo soltanto al passato". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni del Giorno della memoria al Quirinale. Secondo Mattarella, "il virus della discriminazione, dell’odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in una isolata dimensione storica, ma attiene strettamente ai comportamenti dell’uomo e debellarlo riguarda il destino stesso del genere umano".(Rin)