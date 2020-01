Regionali: Boccia, in Emilia Romagna hanno vinto competenza e amore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, in un post su Facebook commenta l'esito del voto delle Regionali e scrive: "Da un lato l'amore per l'Emilia Romagna e il senso civico di una competizione democratica corretta, dall'altro l'utilizzo della Regione per una battaglia nazionale e nessun rispetto per persone e valori. E' finita come era giusto che finisse, con Stefano Bonaccini che continuerà a rappresentare una terra straordinaria come l'Emilia Romagna. Grazie Stefano e grazie a tutti gli emiliano romagnoli. Ora al lavoro come sempre". (Rin)