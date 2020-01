Shoah: Mattarella, ignobile scritta su muro casa Mondovì

- La nomina di Milena Santerini a coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo "pone l’Italia all’avanguardia nel contrasto a un fenomeno odioso. Purtroppo non scomparso, come abbiamo visto anche di recente, con l’ignobile scritta sul muro di una casa di Mondovì". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni del Giorno della memoria al Quirinale. "Il giorno della Memoria non può e non deve esaurire la riflessione su quello che accadde, nella prima metà del secolo scorso, nel cuore del nostro Continente - ha sottolineato Mattarella -. La Shoah, per il suo carattere unico e terribile, trascende la dimensione storica del suo tempo e diventa monito perenne e lezione universale".(Rin)