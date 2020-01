Difesa: ministro Blaszczak, Polonia firmerà accordo da 4,6 miliardi per acquisto F-35

- La Polonia firmerà un contratto da 4,6 miliardi di dollari (4,1 miliardi di euro) per l'acquisto di 32 caccia F-35 della Lockheed Martin. Lo ha reso noto oggi in un tweet il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak. Da tempo la notizia dell'acquisto attendeva una conferma definitiva. L'operazione rientra in un piano della Polonia per l'ammodernamento e potenziamento delle sue forze armate alla luce della rinnovata minaccia russa in Europa orientale. La cerimonia di firma avverrà venerdì a Deblin, nella Polonia orientale. (Vap)