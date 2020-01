Ama: Zaghis, inidonei da noi il doppio rispetto ad altre municipalizzate, scritto ad Asl

- In Ama il numero di inidonei alle mansioni originariamente assegnate è decisamente anomalo e quasi doppio rispetto alla media nazionale delle municipalizzate dei rifiuti. A segnalarlo questa mattina nel corso di una commissione capitolina Ambiente è stato direttamente l'amministratore unico di Ama Stefano Zaghis che ha spiegato: "Abbiamo attenzionato le Asl perché c'è un grosso disallineamento tra la realtà di Roma e quelle nel resto d'Italia: la media degli inidonei nelle aziende dei rifiuti nazionali è 17 per cento in Ama la percentuale è quasi il doppio, il 32 per cento e questo non va bene, non si può lavorare così"." Intanto - ha detto Zaghis - metteremo il 20 per cento degli inidonei alle mansioni più pesanti con scopa e paletta leggere come operatori ecologici di quartiere". Sul totale di 6.128 dipendenti al 31 dicembre del 2019 in Ama ci sono 4.235 idonei alle mansioni, 86 inidonei permanenti, 167 inidonei temporanei, 402 inidonei parziali permanenti, 1.233 inidonei parziali temporanei.(Rer)