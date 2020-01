Regionali: Renzi, dato M5s sorprendente, moderati fuggono da FI

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi, nella sua enews settimanale, a proposito dell'esito del voto di ieri, sottolinea: "Ho sempre contestato l’approccio di chi attribuisce un significato nazionale al risultato regionale. Dunque non saremo noi a caricare di valenza politica il dato oggettivamente sorprendente del Movimento Cinque Stelle o la fuga dei moderati da Forza Italia, perché i moderati con Salvini non si sentono a casa. Noi pensiamo - aggiunge - che il governo debba preoccuparsi di governare e riportare la crescita in Italia". (Rin)