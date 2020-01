Velletri: cadavere rinvenuto nella cunetta in via dei 5 Archi, si sospetta vittima di pirata

- Il corpo di un uomo è stato ritrovato in una cunetta in via dei Cinque Archi a Velletri. Si tratta di un 55enne del posto e le indagini delle forze dell’ordine sono in corso per stabilire se si tratta di un decesso naturale o se, come si teme, sia stato investito dall’auto di un pirata. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 9.30. (Rer)