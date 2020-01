Iraq: il leader sciita Ameri condanna l'attacco all'ambasciata Usa a Baghdad

- Il leader sciita iracheno Hadi al Ameri, capo dell’alleanza politica Al Fatah e dell’organizzazione paramilitare Badr, condanna oggi l’attacco a colpi di razzi di ieri sera contro l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad. In un comunicato, Ameri osserva come l’azione rischi di ostacolare l’obiettivo di espellere le forze straniere dal territorio nazionale. “Respingiamo gli attacchi contro ogni sede di ambasciata e ogni missione diplomatica straniera in Iraq”, afferma il leader iracheno. “Queste azioni di sabotaggio hanno l’obiettivo di creare discordia e ostacolare il progetto nazionale di espellere le forze straniere, votato dal parlamento” lo scorso 5 gennaio. Ameri invita quindi il governo a “lavorare per proteggere le missioni diplomatiche e individuare i responsabili”. (segue) (Irb)