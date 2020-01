Shoah: a Milano commemorazione all'Hotel Regina, ex sede SS

- In occasione della giornata della memoria che ricorda il 75esimo anniversario dell'apertura dei cancelli di Auschwitz, si è tenuta questa mattina la commemorazione della posa della lapide, 10 anni fa, in via Silvio Pellico che ricorda che, dove ora c'è una banca, si trovava l'hotel Regina, sede, dal 1943 al 1945, delle Ss naziste a Milano. Da qui è partito l'ordine della strage dei partigiani di Piazzale Loreto e da qui partivano gli ebrei, i lavoratori e gli oppositori, per il carcere di San Vittore o direttamente per il binario 21, da dove partivano i treni per i campi di concentramento e sterminio. "Passando di qui - ha detto l'assessore bilancio e demanio Roberto Tasca - ogni giorno si può ripensare a quello che poteva accadere in questo stabile dal 43 al 45: provo a immaginare quello che accadeva con i gendarmi che agivano in un modo che non corrisponde né allo spirito dell'uomo né allo spirito della politica, si può ripensare allo zelo che applicavano nell'inseguire le minoranze, agli italiani delatori". "Dobbiamo affermare - ha proseguito Tasca - i valori della memoria condivisa che deve spingerci a un'azione politica e amministrativa volta a promuovere comportamenti rispettosi e tolleranti e, soprattutto, a rimanere fermi contro certi atteggiamenti". L'assessore ha poi ricordato il corteo organizzato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala nel dicembre scorso che ha visto centinaia di sindaci "scortare" in Galleria Vittorio Emanuele la senatrice a vita Liliana Segre. "È stato un momento importante" ha concluso l'assessore spiegando che "è stata una tappa che la città dovrebbe mettere tra i suoi valori e ripeterla. Le caratteristiche milanesi dell'accoglienza e della concretezza possono aiutarci a superare il ritorno di nazionalismi e populismi che ci potrebbero portare indietro". (segue) (Rem)