Shoah: a Milano commemorazione all'Hotel Regina, ex sede SS (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo dovere delle istituzioni - ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, - è quello di ricordare ai giovani la grande fortuna che hanno di vivere in questi tempi perché 70 anni di pace continua e di democrazia non sono scontate e sarebbe un rischio talmente grande quello di darli per scontati, che chi quegli anni li ha vissuto davvero non potrebbe mai perdonarci". "Oggi - ha annunciato Fermi ricordando che l'11 febbraio la senatrice a vita Lilliana Segre sarà in Consiglio regionale - depositerò in Consiglio regionale il progetto di legge "viaggi della memoria" destinato alle scuole per ricordare quel periodo e per non dare per scontati e messi in discussione gli anticorpi che abbiamo creato". "Per 65 anni - ha detto Roberto Cenati, presidente delll'Anpi e del Comitato permanente antifascista - Milano ha rimosso la memoria di questo luogo di tortura e sofferenze, una rimozione grave e pericolosa a cui si è rimediato con la posa di questa targa". Cenati ha poi ricordato che il ruolo "nefasto dei repubblichini che avevano la loro sede in via Rovello, senza la loro collaborazione i nazisti non avrebbero potuto portare avanti la loro caccia e arrestare tanti ebrei, lavoratori e oppositori". La rappresentante della Comunità ebraica milanese Pia Jarach ha infine ammonito a mantenere accese le scintille della memoria, soprattutto per i giovani: "spaventa pensare a quando non ci saranno più testimoni diretti perché i falsari della storia avranno mano libera e oggi lo stiamo già vedendo. Oggi il nazismo può essere un opinione: come baluardo le Pietre d'Inciampo forse non bastano, è importante ricordare la contemporaneità del male e che luoghi costruiti con fini civili come alberghi e stazioni possono trasformarsi in luoghi del male". (Rem)