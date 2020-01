Gambia-Turchia: Erdogan in visita a Banjul, prevista firma accordi bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, è in visita oggi in Gambia, seconda tappa del suo tour africano che lo ha visto ieri in Algeria e lo porterà domani in Senegal. La visita di Erdogan in Gambia, si legge in una nota della presidenza turca, sarà di importanza storica in quanto “sarà la prima visita presidenziale ufficiale in assoluto in questo paese”. Nel corso della visita Erdogan incontrerà il presidente gambiano Adama Barrow firmerà una serie di accordi volti a rafforzare le relazioni bilaterali con i due paesi, mentre a Dakar parteciperà al business forum Senegal-Turchia. Nella visita il presidente turco è accompagnato dalla first lady Emine Erdogan, dal ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, dal ministro della Difesa Hulusi Akar, dal ministro della Tecnologia e dell'industria Mustafa Varank, dal ministro dell'Energia Fatih Donmez, dal capo dell’intelligence Hakan Fidan, dal direttore delle comunicazioni Fahrettin Altun e dal portavoce presidenziale Ibrahim Kalin. Le relazioni Turchia-Africa hanno acquisito notevole slancio dopo la dichiarazione della Turchia come partner strategico del continente da parte dell'Unione africana nel gennaio 2008. Dall’inizio del suo mandato da premier, nel 2003, e ancor di più da quando ha assunto la presidenza della Turchia, nel 2014, Erdogan ha visitato un totale di 27 paesi africani, cifra che sale a 30 con i tre paesi oggetto del tour attuale. (segue) (Tua)