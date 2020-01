Finestra sul mondo: Germania, ministro Esteri Maas, un ebreo su due valute di lasciare il paese

- A causa degli episodi di antisemitismo in aumento in Germania, culminati con il tentativo di strage presso una sinagoga di Halle an der Saale in Sassonia-Anhalt il 9 ottobre scorso, “non sono sorpreso che in Germania circa un ebreo su due abbia già valutato di lasciare il paese”. È quanto afferma il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in un contributo per il settimanale “Der Spiegel” pubblicato in occasione della Giornata della memoria, in cui si ricorda il 75mo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkeanu da parte dell'Armata rossa (27 gennaio 1945). Maas aggiunge che “devono essere urgentemente adottate contromisure” contro l'antisemitismo affinché i pensieri degli ebrei che meditano di lasciare la Germania “non divengano un'amara realtà con un esodo di massa”. Per il ministro degli Esteri tedesco, “il fatto che persone di religione ebraica non si sentano più a proprio agio” in Germania è “un incubo, e una vergogna, 75 anni dopo la liberazione di Auschwitz”. Nel contrasto all'antisemitismo, aggiunge Maas, “le parole non sono abbastanza: dobbiamo proteggere meglio istituzioni e comunità ebraiche, non soltanto in Germania, ma ovunque in Europa”. A tal fine, il governo tedesco stanzierà 500 mila euro a favore dell'Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in Europa (Osce). Secondo Maas, “ogni attacco contro gli ebrei è un attacco contro l'Europa, la nostra cultura e i nostri valori, perché l'antisemitismo è contrario a tutto ciò che l'Europa rappresenta: tolleranza, libertà, dignità umana”. Il ministro degli Esteri tedesco prosegue evidenziando che la Germania deve “aprire la strada” nella lotta all'antisemitismo. Pertanto, la questione sarà al centro della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue e del Consiglio d'Europa, che il paese assumerà rispettivamente nella seconda metà dell'anno e a settembre prossimo. Maas propone quindi un piano d'azione dell'Ue contro l'antisemitismo. A tal riguardo, il capo della diplomazia tedesca ricorda che “tutti gli Stati membri dell'Ue si sono impegnati a sviluppare strategie contro l'antisemitismo”. Tuttavia, “troppo pochi paesi dell'Ue dispongono di agenzie nazionali per combattere” il fenomeno. “Ciò deve cambiare”, evidenzia il ministro degli Esteri tedesco, secondo cui “vi è bisogno di una rete europea di rappresentanti di tutti gli Stati membri che colleghi la lotta all'antisemitismo in un piano d'azione europeo”. Per combattere l'odio contro gli ebrei, conclude Maas, “l'applicazione della legge e una migliore protezione delle istituzioni ebraiche sono importanti tanto quanto le misure educative e di integrazione”. (Sit)