Finestra sul mondo: Germania, indagini su 550 estremisti di destra nelle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di controspionaggio militare tedesco (Mad) sta indagando su 550 militari della Bundeswehr, le Forze armate della Germania, accusati di estremismo di destra. È quanto affermato dal direttore del Mad, Christof Gramm, durante un'intervista rilasciata al quotidiano “Die Welt”. In particolare, Gramm ha reso noto che, nel 2019, il Mad ha individuato 360 nuovi casi di sospetti estremisti nella Bundeswehr. Tra questi, è stata accertata la colpevolezza di 14 militari, di cui 8 riconosciuti come estremisti di destra. Inoltre, sono stati registrati 40 casi di “mancanza di lealtà alla Costituzione”. Secondo quanto annunciato da Gramm, nel corso del 2020, il Mad pubblicherà il suo primo rapporto ufficiale sulle proprie attività. Intanto, l'attenzione dell'agenzia continua a concentrarsi sul Commando forze speciali (Ksk), unità della Bundeswehr nota per i diversi estremisti di destra nei propri ranghi. Attualmente, il Mad sta lavorando a circa 20 casi di sospetti estremisti di destra nel Ksk. In relazione al numero del personale del reparto, ha osservato Gramm, il dato è pari a circa il quintuplo di quello dei militari vicini alla destra radicale nell'intera Bundeswehr. Il direttore del Mad ha quindi affermato che nella Bundeswehr non esiste un “esercito ombra”, formato da estremisti di destra che mirano a sovvertire l'ordinamento costituzionale. Secondo Gramm, gli indizi sulla presenza di eversori di destra nella Bundeswehr sono stati “presi molto sul serio e studiati approfonditamente” dal Mad. Gramm ha quindi aggiunto: “Abbiamo individuato gli estremisti e militari responsabili di mancanza di lealtà alla Costituzione, che a volte si conoscono, ma non abbiamo scoperto un gruppo determinato, orientato allo scopo, forse anche violento, intenzionato ad abbattere lo Stato”. (Sit)