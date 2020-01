Finestra sul mondo: Francia, Consiglio di Stato convalida riforma pensioni

- In Francia, il Consiglio di Stato ha convalidato il progetto di legge sulla riforma delle pensioni dopo che il testo è stato presentato al Consiglio dei ministri il 24 gennaio scorso. Lo riferisce la stampa francese, spiegando che a partire dal 3 febbraio il progetto arriverà all'Assemblea nazionale, dove verrà esaminato da una commissione speciale per tre settimane. Il Consiglio di Stato, però, ha puntato il dito contro alcuni passaggi del progetto. Al centro delle critiche ci sono le previsioni sull'impatto che avrà la riforma, considerate troppo vaghe, e le modalità previste per aumentare il numero di insegnanti. Contestato anche il sistema universale, che include al suo interno cinque regimi pensionistici. Un richiamo che non è sfuggito ai detrattori del testo, soprattutto sindacati e opposizione. “Avrei preferito un altro giudizio del Consiglio di Stato”, ha detto il ministro della Salute, Agnes Buzyn. Il sottosegretario alle Pensioni, Laurent Pietraszewski, si è mostrato più ottimista dichiarando che è stata “convalidata la maggior parte” del progetto e sono state fatte “raccomandazioni che il governo ascolterà”. Adesso l'esecutivo sta preparando l'organizzazione della conferenza proposta dalla Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt) per trovare le coperture al sistema pensionistico. (Sit)