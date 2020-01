Finestra sul mondo: Francia, elezioni municipali Parigi, nei sondaggi testa a testa Hidalgo-Dati

- Alle prossime elezioni municipali che si terranno a marzo a Parigi si profila uno scontro tra il sindaco uscente, la socialista Anne Hidalgo, e il candidato dei Repubblicani, Rachida Dati. Lo scrive il quotidiano “Le Figaro”, riportando i risultati di un sondaggio condotto dall'istituto Odoxa. Hidalgo resta la favorita, con il 23 per cento delle intenzioni di voto, mentre Dati guadagna terreno e sale al 20 percento. In terza posizione il candidato de La République en marche, l'ex portavoce del governo Benjamin Griveaux, al 16 per cento. Il deputato e matematico Cedric Villani, candidato “dissidente” di En Marche che corre da indipendente, è al 10 per cento. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato Villani all'Eliseo nel pomeriggio di ieri, 26 gennaio, per convincerlo a ritirare la sua candidatura e sostenere la corsa di Griveaux. Dal canto suo, il deputato e matematico della medaglia Fields ha dichiarato al termine del colloquio che rimarrà nella corsa elettorale. Il delegato generale de La République en marche, Stanislas Guerini, ha fatto sapere oggi ai microfoni dell'emittente radiofonica “Radio Clasique” che il deputato non è più membro del partito. (Sit)