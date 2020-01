Finestra sul mondo: Tlc, Regno Unito verso limitata partecipazione di Hueawei al 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Jhnson si prepara a consentire una limitata partecipazione dell'azienda di telecomunicazioni cinese Hueawei alla costruzione della rete 5G nel Regno Unito. Lo riferisce oggi il quotidiano "Financial Times", alla vigilia della decisione in materia che sarà assunta domani, 29 gennaio, durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale (Nsc) britannico, a cui parteciperanno diversi ministri e i direttori dei servizi segreti del Regno Unito. Citando fonti vicine alla questione, il "Financial Times" afferma che Johnson autorizzerà la partecipazione di Huawei al 5G britannico, nonostante le intense pressioni contrarie esercitate dagli Stati Uniti. Gli Usa ritengono che l'azienda svolga attività di spionaggio per il governo cinese e, per tale motivo, hanno chiesto ai propri alleati di escluderla dalle rispettive reti 5G. Tuttavia, per il "Financial Times", Johnson auspica di schivare le probabili reazioni negative degli Stati Uniti, imponendo a Huawei una quota massima nel mercato della telefonia mobile e delle relative infrastrutture nel Regno Unito. A ogni modo, rimane da chiarire come questo tetto sia collegato alla condizione posta dai servizi segreti britannici, secondo cui i rischi per la sicurezza nazionale possono essere ridotti se la partecipazione di Huawei sarà limitata alle porzioni "non centrali" della rete 5G. (Sit)