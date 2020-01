Finestra sul mondo: Spagna, JxCat si prepara a lasciare vuoto il seggio di Torra

- La plenaria prevista per oggi, 27 gennaio, del parlamento catalano, che deciderà se rispettare la decisione della Commissione elettorale nazionale (Jec) di esclusione dal parlamento catalano il presidente Quim Torra, testerà nuovamente il rapporto tra Junts per Catalunya (JxCat) e Sinistra Repubblicana di Catalogna (Erc). La misura imposta dalla Jec fa seguito alla condanna del leader regionale a 18 mesi di interdizione dai pubblici uffici per "disobbedienza". Le due parti concordano sul fatto che Torra continuerà a essere presidente , ma secondo il quotidiano “El Pais” il seggio è destinato a rimanere vuoto. Jec aveva concesso un periodo di due giorni lavorativi al segretario generale del Parlamento, il funzionario Xavier Muro, per comunicare il nome del deputato che ricoprirà la carica vacante dopo l'interdizione dai pubblici di Torra. (Sit)