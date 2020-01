Finestra sul mondo: Spagna, vicepresidente Venezuela Rodriguez da Madrid a Doha nonostante sanzioni Ue

- Il vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha lasciato l'aeroporto di Barajas a Madrid con un volo commerciale per Doha, in Qatar, dopo aver incontrato il ministro dei Trasporti spagnolo, José Luis Ábalos, sul suo aereo privato. Lo hanno confermato fonti dei servizi di sicurezza al quotidiano “El Pais”, assicurando che il numero due di Nicolás Maduro "non ha mai calpestato il suolo spagnolo", ma che tutti i suoi movimenti erano limitati alla "zona di transito internazionale". Sull'esponente del governo venezuelano pesa infatti un divieto di viaggio nei paesi europei per via una sanzione imposta dall'Ue. Intorno alle 9 di domenica scorsa, 19 gennaio, un Falcon privato della compagnia Turkish Vault con equipaggio turco e con il vicepresidente venezuelano Delcy Rodríguez, è decollato dall'aeroporto di Maiquietía-Simón Bolivar a Caracas (Venezuela), con sei consulenti e il ministro del Turismo, Felix Plasencia. Il volo era diretto a Istanbul, ma necessitava di uno scalo "tecnico" a Madrid, ha riferito il governo spagnolo. Nonostante il “divieto di viaggio" l'aereo di Delcy Rodríguez è decollato da Caracas e si è fermato a Madrid, dove è atterrato lunedì alle 0.12. "Il divieto di viaggio non impedisce una sosta finché non si entra nel paese", affermano fonti del ministero dell'Interno spagnolo. Secondo la ricostruzione del quotidiano, il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska si è raccomandato affinché l'esponente del governo di Maduro non scendesse dall'aereo. Alcune fonti all'aeroporto dicono però che Rodríguez sia sceso dall'aereo, ma l'intelligence avrebbe ribadito al quotidiano che nessuno, a parte Félix Plasencia, “ha mai calpestato il suolo spagnolo; sono rimasti sempre nella zona di transito internazionale, che non è tecnicamente considerata territorio nazionale", spiegano. Ma il regolamento sanzionatorio europeo include anche il "transito". Il ministro spagnolo dei Trasporti, Jose Luis Ábalos ha chiarito in un'intervista ieri sera a “La Sexta” che è stata la polizia a guidare Rodriguez attraverso i luoghi "abilitati" dell'aeroporto. (Sit)