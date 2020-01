Finestra sul mondo: Usa, primarie presidenziali, aumentano tensioni nel Partito democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è intervenuto a sorpresa sulle aspre polemiche tra i suoi avversari candidati alle primarie del Partito democratico in vista delle elezioni presidenziali Usa. L’inquilino della Casa Bianca ha difeso a sorpresa il candidato socialista Bernie Sanders, accusato di sessismo da una delle sue avversarie, la senatrice Elizabeth Warren, secondo cui il senatore avrebbe affermato in un’occasione di non ritenere che una donna possa essere presidente. L’accusa, negata dal diretto interessato e non verificabile, è stata comunque raccolta e amplificata dai media più vicini all’establishment del Partito democratico, come l’emittente Cnn, evidentemente preoccupati dall’ascesa nei sondaggi di un candidato dalle posizioni non interamente sovrapponibili a quelle della “ortodossia” del partito. “Non credo che Bernie abbia detto (quanto gli imputano). Non lo credo davvero”, ha dichiarato Trump durante un comizio elettorale. “Non è il genere di cosa che direbbe”. Nelle scorse settimane Trump e i suoi alleati hanno speso inusuali parole di apprezzamento per Sanders, e per il successo della sua campagna elettorale: evidentemente, Trump spera che il socialista del Vermont conquisti le primarie del Partito democratico, presentando agli elettori Usa nel loro complesso una scelta tra l’attuale inquilino della Casa Bianca e un democratico ancor più attempato, e promotore di ricette socioeconomiche radicali, ma sempre più popolari. Nel frattempo, le divisioni interne al Partito democratico trovano sfogo sulla stampa Usa: sul "New York Times", ad esempio, l'opinionista Bret Stephens contesta la posizione di molti opinionisti democratici secondo cui "qualsiasi candidato" - incluso Sanders - sarebbe migliore di Trump. Sulla medesima testata, un editoriale contesta all'ex segretario di Stato ed ex candidato democratico alla presidenza, Hillary Clinton, che aveva battuto Sanders alle primarie del 2016 - non senza accuse di favoritismi da parte della direzione del Partito democratico - di comportarsi ancora come se il suo avversario fosse senatore del Vermont, e non il presidente Trump. (Sit)