Finestra sul mondo: Medio Oriente, “Nyt”, piano di pace Trump è assist elettorale a Netanyahu

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, sarà a Washington oggi e domani, 28 gennaio, per discutere con il presidente Usa, Donald Trump, i dettagli del piano di pace studiato dalla Casa Bianca per porre fine all’annosa crisi israelo-palestinese. Trump aveva promesso a Netanyahu di mediare una pace tra Israele e Autorità palestinese all’inizio del 2017, appena un mese dopo l’inizio del suo mandato presidenziale. Negli anni successivi la presentazione dell’accordo di pace sponsorizzato da Washington è stato più volte rinviato: secondo un editoriale del “New York Times”, gli esperti ritengono l’improvvisa accelerazione dell’iniziativa diplomatica come un assist elettorale di Washington al premier israeliano uscente, in difficoltà sul piano elettorale e giudiziario. Israele tornerà infatti alle urne il prossimo 2 marzo, per la terza volta in meno di un anno, dopo lo stallo seguito al voto dello scorso dicembre. Netanyahu rischia la sconfitta ad opera del suo avversario, Benny Gantz, a sua volta invitato alla Casa Bianca lunedì. Il politico socialdemocratico pareva inizialmente orientato a declinare l’invito alla Casa Bianca, nel timore di una “trappola” tesa a presentare il sua avversario Netanyahu come uno statista a poche settimane dalle prossime elezioni. Data la popolarità di cui Trump gode presso l’opinione pubblica israeliana, Gantz ha però deciso alla fine di accettare l’invito a Washington. Saranno invece assenti rappresentanti dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), che dovrebbe essere una dei protagonisti dell’accordo d pace, ma che ha interrotto i colloqui con l’amministrazione Trump, dopo la decisione di quest’ultima di spostare l’ambasciata Usa a Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. (Sit)