Regionali: Lo Russo (Pd), Bonaccini ha vinto senza M5s, Torino si adegui

- "Il M5S è semplicemente evaporato, non esiste più se non nei palazzi romani e, purtroppo, in quelli di alcune Città come Torino. E questa scomparsa è un bene per la democrazia italiana". Così Stefano Lo Russo, capogruppo Pd in Comune a Torino, il giorno dopo le elezioni in Emilia Romagna e Calabria. Secondo Lo Russo "Bonaccini dimostra che si vince anche senza" il M5s "anzi, molto probabilmente si vince proprio perché si è senza di loro e si è capaci di dare contenuti, speranza e prospettiva". Aggiunge: "Finalmente si torna ad un sistema bipolare basato su contenuti politici alternativi e non su pressapochismo e slogan ed è ormai esaurita la fin troppo lunga fase transitoria della loro meteora. Così è nella società italiana, non ancora nei palazzi, che è bene però che si adeguino rapidamente. Prendiamone atto, si dia una scossa vera all'azione di governo senza paure e compromessi al ribasso e la si pianti li di parlare di "alleanze strutturali" con questi signori che ormai sono solo più ceto politico e rappresentano solo loro stessi. Non è finita, molti nodi sono ancora li, ma davvero se fa tesoro dei suoi errori e dei segnali degli elettori il centrosinistra può ripartire con forza". (segue) (Rpi)