Regionali: Lo Russo (Pd), Bonaccini ha vinto senza M5s, Torino si adegui (2)

- "Purtroppo al Sud fatichiamo enormemente - prosegue Lo Russo - . La sconfitta in Calabria è netta, senza appello, e a nulla sono servite le operazioni di maquillage civico e il ricorso al papa straniero fuori dalla politica. Un grazie comunque all'imprenditore Callipo che è stato candidato dal centrosinistra ma forse, ex post, occorrerebbe riflettere davvero un po' su come si è arrivati a scegliere programmi e persone. Bonaccini è stato un grande. A governare prima e a vincere poi. Una campagna elettorale faticosa, in salita e controvento. Complimenti. La vittoria è praticamente solo sua. Ha dimostrato che Salvini si può battere con le armi del buongoverno, della ragione e della buona amministrazione. Bene, anzi benissimo ha fatto a tenersi alla larga dai giochi di palazzo romano e a smarcarsi con decisione da un'azione di governo che l'ha messo in grande difficoltà nel pieno del momento più complesso. Bravissimo". (Rpi)