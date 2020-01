Energia: Eni, scoperta a gas e condensati nell’emirato di Sharjah (2)

- Eni detiene il 50 per cento di interesse partecipativo nella Concessione denominata Area B, dove Snoc, la Società Petrolifera di Stato di Sharjah, è operatore con il 50 per cento. La joint venture ha avviato la valutazione della scoperta e gli studi di fattibilità per accelerare lo sviluppo di queste nuove risorse sfruttando le sinergie con le infrastrutture già esistenti nell'area. La presenza di Eni nel Medio Oriente ha continuato a crescere negli ultimi 2 anni. Attualmente Eni detiene oltre 12.000 chilometri quadrati di aree esplorative negli Emirati arabi uniti, compreso l'onshore di Sharjah, l'offshore di Abu Dhabi e Ras Al Khaimah. La produzione equity attuale di Eni dall'offshore di Abu Dhabi è di circa 50.000 bbl/giorno (barili di petrolio). Eni detiene anche una quota del 25 per cento in Adnoc Refining. Eni è presente nel Medio Oriente anche in Bahrain, Oman, Libano e Iraq, con attività sia di esplorazione che produzione. (Com)