Regionali: Salvini, c'è una maggioranza nel paese e un'altra in Parlamento

- C'è una maggioranza formale in Parlamento e una sostanziale nel paese. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al comitato elettorale di Lucia Borgonzoni. "Non so cosa faranno M5s e Pd, che sono maggioranza in Parlamento ma minoranza nel paese, la differenza è tra forma e sostanza", ha affermato Salvini.(Rin)