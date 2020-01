Russia-Germania: ambasciatore tedesco, segnali incoraggianti per la rimozione delle sanzioni

- Le sanzioni imposte dai paesi dell'Ue in connessione con la crisi nel Donbass non sono fini a se stesse e i recenti sviluppi nella regione sono incoraggianti per la possibilità di una futura rimozione. Lo ha dichiarato l'ambasciatore tedesco in Russia, Géza Andreas Geyr in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano "Kommersant". "Le sanzioni imposte dai paesi dell'Unione Europea a causa del Donbass non sono fini a se stesse. Si tratta di misure, la cui adozione ha previsto la possibilità del loro ritiro, in caso di rispetto degli accordi di Minsk. Ci siamo concentrati sull'avanzamento del processo di Minsk e i recenti passaggi sono stati incoraggianti. E la logica è che man mano che gli accordi vengono attuati, la revoca delle sanzioni si avvicina", ha dichiarato il diplomatico. (segue) (Rum)