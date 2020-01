Russia-Germania: ambasciatore tedesco, segnali incoraggianti per la rimozione delle sanzioni (2)

- Le autorità tedesche non riconoscono l'effetto extraterritoriale delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti come quelle che hanno colpito il gasdotto Nord Stream 2, nel quale hanno interessi società nazionali. "Esprimo subito una riserva: noi, in quanto governo tedesco, non riconosciamo l'effetto extraterritoriale delle sanzioni. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni di questo tipo su Nord Stream 2. Questo progetto è nel nostro interesse, garantisce la nostra sicurezza energetica e allo stesso tempo contribuisce alla diversificazione delle rotte di approvvigionamento. Per quanto ho capito, i finanziamenti per questo progetto sono stati garantiti, ma la sua costruzione sarà ora rallentata a causa delle sanzioni annunciate dagli statunitensi", ha dichiarato l'ambasciatore tedesco "Ma questo è ancora un progetto commerciale e non un progetto del governo tedesco. E quindi, prima di tutto, le stesse aziende devono far fronte alle sanzioni e alle loro conseguenze", ha aggiunto il diplomatico. (segue) (Rum)