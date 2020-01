Russia-Germania: ambasciatore tedesco, segnali incoraggianti per la rimozione delle sanzioni (3)

- In merito all'espulsione da Berlino di uno dei dipendenti dell'ambasciata russa, Evgenij Sutskij, che secondo i media stava compiendo un'operazione di lobbying a favore di Nord Stream 2, reclutando politici tedeschi, il diplomatico ha rifiutato di rilasciare un commento. "A questa domanda, non posso rispondere da Mosca", ha concluso Geyr, che è diventato ambasciatore dopo aver svolto l'incarico di direttore del dipartimento politico del ministero della Difesa tedesco. "I compiti in questa posizione mi sembrano incredibilmente interessanti. Questa è una posizione in cui hai esigenze elevate, soprattutto negli ultimi anni. Le relazioni tra Germania e Russia sono in qualche modo complicate - e ciò rende anche il lavoro dell'ambasciatore più sfaccettato e più complicato", ha dichiarato il diplomatico. (segue) (Rum)