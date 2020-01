Algeria: ministro Esteri degli Emirati in visita nel paese, focus sulla Libia

- Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, sceicco Abdullah Bin Zayed al Nahyan, è atteso oggi in missione ufficiale ad Algeri dove incontrerà l’omologo del paese nordafricano, Sabri Boukadoum, per discutere soprattutto di Libia. "Questa visita fa parte delle relazioni di fratellanza che uniscono i due paesi fratelli e dovrebbe consentire una valutazione della cooperazione bilaterale (...) in particolare in termini di partenariato e investimenti", si legge in un comunicato stampa del ministero algerino. La visita del capo della diplomazia degli Emirati, paese che sostiene in Libia le istanze dell’Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar, costituirà anche un'opportunità “per discutere di questioni regionali e internazionali di interesse comune” con particolare riferimento “alla situazione in Libia alla luce degli ultimi sviluppi in questo paese vicino”, nonché “agli sforzi compiuti dall'Algeria e dalle parti internazionali interessate per trovare una soluzione politica che ponga fine alla crisi attraverso il dialogo inclusivo tra le parti libiche, lontano da qualsiasi interferenza straniera”. La visita del capo della diplomazia di Abu Dhabi avviene il giorno dopo la missione ufficiale del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, primo sponsor internazionale del Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj. La scorsa settimana, inoltre, l’Algeria ha ospitato una riunione ministeriale dei paesi vicini alla Libia (Egitto, Sudan, Niger, Mali, Ciad, Tunisia più la Germania). Insieme all'Egitto, l'Algeria è l'unico paese nordafricano ad aver preso parte alla Conferenza di Berlino sulla Libia dello scorso 19 gennaio.(Ala)