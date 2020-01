Ucraina: vicepremier Kuleba, in prossimo Consiglio associazione con Ue punteremo su integrazione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino si impegnerà per ottenere un “regime di esenzione dei visti per le industrie” e per l’integrazione energetica con l’Unione europea nel corso del prossimo incontro del Consiglio di associazione fra Kiev e Bruxelles. Lo ha affermato il vicepremier per l’Integrazione euroatlantica Dmytro Kuleba, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. La riunione del Consiglio di associazione, a detta del vicepremier dovrebbe mettere in evidenza un nuovo livello di ambizione nei rapporti fra Ue e Ucraina. “Faremo il possibile per assicurare i progressi già fatti nell’ambito del cosiddetto ‘regime di esenzioni dei visti industriale’. Si tratta di un passaggio necessario in particolare per le piccole e medie imprese, e un’opportunità per aumentare le esportazioni, fondamentale per l’Ucraina”, ha detto Kuleba. In merito all’integrazione energetica con l’Ue, il vicepremier ha spiegato che l’Ucraina vuole ricevere forniture a prezzi più economici e dare la possibilità di raggiungere quote di efficientamento maggiori per gli appartamenti”. (Res)