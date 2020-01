Camera: domani audizione su riconoscimento dipendenza infermità da causa di servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 28 gennaio, alle ore 14,20, la commissione Lavoro svolge l'audizione di Antonino Mondello, presidente dell'Unione nazionale mutilati per servizio (Unms), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. Lo riferisce la Camera con un comunicato. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)