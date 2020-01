Burundi: partito al potere Cndd-Fdd designa Evariste Ndayishimiye come candidato alla presidenza

- Il partito al potere in Burundi, il Cndd-Fdd, ha designato il suo segretario generale Evariste Ndayishimiye come proprio candidato alle elezioni presidenziali in programma nel mese di maggio. Lo ha riferito il partito in una nota. Ndayishimiye, 52 anni, è attualmente a capo del dipartimento degli Affari militari dell'ufficio di presidenza e in passato ha ricoperto l’incarico di ministro dell'Interno. La designazione di Ndayishimiye ufficializza così la decisione dell'attuale presidente Pierre Nkurunziza di non correre per un terzo mandato, dopo che la sua candidatura per il terzo aveva, nel 2015, aveva scatenato proteste e violenze diffuse nel paese. Il Cndd-Fdd ha accolto con favore la decisione di Nkurunziza dimettersi, conferendogli il titolo di “Guida suprema del patriottismo”. Già nelle scorse settimane il parlamento del Burundi aveva approvato un progetto di legge per versare a Nkurunziza una buonuscita di 530 mila dollari. (Res)