Libia: analista, Haftar punta Misurata per far cadere la trama Erdogan-Sarraj

- Le forze del generale libico Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), stanno avanzando in queste ore verso la città di Misurata, nell'ovest della Libia, "per far cadere la trama tessuta dal presidente turco, Recep Tayyep Erdogan, e dal premier libico Fayez al Sarraj". E' questa l'analisi di Ikram Badreddine, professore di scienze politiche all'Università del Cairo, il quale ha sottolineato al sito web emiratino "Al Bawaba News”, vicino alle posizioni di Haftar, che la battaglia per Misurata, dopo Sirte, conferma che "l'Esercito libico si sta muovendo nella giusta direzione per porre fine alla presenza di gruppi armati in tutti i territori libici e rende vicina la liberazione della capitale, Tripoli". (Res)