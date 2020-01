Milano: rapina, minacce ed estorsione contro coetanei, 4 minori in comunità

- Rapina, minacce ed estorsione commessi da quattro minorenni nei confronti di altrettanti coetanei nel marzo del 2019. Per questo motivo nei confronti dei primi quattro è stata eseguita dagli agenti del commissariato Monforte-Vittoria di Milano la misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale dei Minori, del collocamento in comunità. Ulteriori dettagli saranno divulgati in una conferenza stampa presso la sala Scrofani della Questura alle ore 11. (Rem)