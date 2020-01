Australia: coronavirus, confermato quinto caso di infezione

- Le autorità sanitarie dell'Australia hanno confermato oggi il quinto caso di coronavirus nel paese. Lo ha riferito il direttore dell'Ufficio sanitario del Nuovo Galles del Sud, Kerry Chant. Si tratta di una 21enne arrivata all'aeroporto internazionale di Sydney giovedì sul volo MU749 da Wuhan, in Cina, dove si è originata l'epidemia. La giovane ha sviluppato i sintomi del coronavirus 24 ore dopo. "La paziente è stata immediatamente messa in un ambiente di isolamento domestico e, una volta confermata la diagnosi, è stata trasportata al Westmead Hospital", ha precisato Chant. Il quarto caso australiano è stato confermato a Sydney nella giornata di ieri. Le altre quattro persone sono state trasferite in un ospedale e vengono tenute isolate, secondo quanto riferiscono i media locali. (Res)