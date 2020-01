Regionali: Crimi, governo va avanti, M5s continua a lavorare "pancia a terra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giallo-rosso deve proseguire il suo lavoro mentre il M5s "lavori a pancia terra". E' quanto afferma il capo politico reggente dei Cique stelle, Vito Crimi commentando su Facebook le elezioni regionali. "Ora non resta che continuare a lavorare pancia a terra con il governo che, dopo queste elezioni, deve proseguire nel suo percorso", ha scritto Crimi. "Gianroberto Casaleggio – ha ricordato - diceva 'Una persona può credere alle parole. Ma crederà sempre agli esempi'. Bene noi stiamo dando l'esempio che la politica si può fare in maniera diversa, parlando di meno e badando ai risultati". Secondo Crimi, "i dati sull’occupazione non sono mai stati così positivi, c'è un sistema degli appalti che grazie allo Sblocca-Cantieri è tornato a muovere miliardi dopo anni di immobilismo, 16 milioni di lavoratori grazie al taglio del cuneo fiscale riceveranno più soldi in busta paga, oltre 2,5 milioni di italiani che versavano in condizioni di povertà oggi accedono al reddito di cittadinanza".(Rin)