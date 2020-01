Energia: Dudley (Bp), oggi la produzione è strettamente legata all’accordo Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione dell’industria energetica al giorno d’oggi è strettamente legata all’accordo Opec+ siglato tra i paesi dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e dalle nazioni non aderenti al cartello. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Tass” l’amministratore delegato della compagnia energetica britannica Bp, Robert Dudley, rispondendo ad una domanda sulle possibili conseguenze che il recente cambio di governo in Russia potrebbe avere sulla produzione dell’industria energetica nazionale. “Non credo che ci sarà un calo importante: so però che in Russia le tasse sono più elevate rispetto alla media, e che potrebbe essere necessario diminuirle in un prossimo futuro per sostenere gli investimenti”, ha detto Dudley, aggiungendo che un calo delle pressioni fiscali potrebbe “allungare il ciclo vitale dei giacimenti petroliferi, come accaduto per Samotlor e Priobskoe”. (Rum)