Regionali: Oddati (Pd), in Emilia-Romagna prima vera sconfitta di Salvini

- "Bisogna ricordare che noi, in Emilia-Romagna, avevamo perso le ultime due elezioni elettorali, quella delle politiche e quella delle europee". Lo ha dichiarato Nicola Oddati, responsabile per il Sud della segreteria Pd, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Il dato del Pd è molto importante, diventa primo Partito, nonostante ci siano state delle scissioni - ha proseguito Oddati - Questo risultato dice due cose: Salvini ha voluto politicizzare questa sfida in Emilia Romagna. Ritengo che il centro-destra rimanga molto forte, ma il progetto da parte del Pd, formato da Zingaretti, in grado di dare una spallata al centro-destra, sta prendendo corpo. Lo stesso movimento delle sardine rappresenta un elemento di coalizione e forza. Ci sono due leader nazionali che hanno combattuto in Emilia-Romagna: Salvini e Zingaretti, e Salvini ha ricevuto la prima vera sconfitta. Salvini? Un politico queste cose le sente, quindi girando si è reso conto che c'è stata una risposta fortissima. Queste sensazioni, spesso, portano a fare qualsiasi tipo di gesto pur di recuperare. Una forza come la nostra deve essere visibile sull'equità sociale. Cresce ancora il divario tra ricchi e poveri, nonostante tutte le opportunità a disposizione. Non c'è ancora una norma, ad esempio, per le persone non autosufficienti. Anche in questo modo, movimenti come le sardine si sentiranno estremante motivati a partecipare", ha concluso l'esponente Pd. (Ren)