Marche: sequestrata dai Nas oltre 1 tnl di prodotti ittici

- I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Ancona hanno eseguito verifiche in ambito regionale presso la filiera distributiva e gli esercizi di ristorazione. Le non conformità alla normativa vigente rilevate hanno determinato il deferimento di due titolari di azienda all’Autorità giudiziaria, la segnalazione di altre 6 persone all’Autorità amministrativa e sanitaria nonché la contestazione di sanzioni amministrative per circa 13.000 euro. In provincia di Ancona, presso un’azienda dedita alla lavorazione e vendita di prodotti ittici a supermercati e ristoranti locali, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 850 kg di pesce in cattivo stato di conservazione, pronti per l’immissione in commercio. Il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità giudiziaria e sanzionato amministrativamente per euro 4.000 circa, con ulteriore segnalazione anche all’Autorità sanitaria. All’esito degli accertamenti, l’Asur di zona ha, peraltro, disposto il divieto di utilizzo di una cella di congelamento non perfettamente funzionante, impiegata per le attività di stoccaggio degli alimenti. Nella medesima provincia, presso un esercizio di ristorazione con annesso bar e sala scommesse, sono stati sequestrati circa 20 kg di pesce, già cotti ed abbattuti termicamente, che avevano superato i termini di consumo imposti in autocontrollo. (segue) (Ren)