Marche: sequestrata dai Nas oltre 1 tnl di prodotti ittici (2)

- Il titolare del ristorante è stato sanzionato amministrativamente per euro 2mila e segnalato all’Autorità amministrativa e sanitaria. In provincia di Macerata, l’ispezione svolta presso i locali di un ingrosso di prodotti ittici ha determinato il sequestro di ulteriori 10 kg di pesce privo di ogni indicazione circa la tracciabilità, con segnalazione del titolare all’Autorità sanitaria e sanzione amministrativa di euro 4mila. Una successiva ispezione presso un’altra ditta della medesima provincia ha comportato il sequestro di 100 kg di pesce per mancata tracciabilità, con sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 1.500 e segnalazione del titolare all’Autorità sanitaria anche in merito alle carenze igienico-strutturali rilevate. Sempre nella stessa provincia, è stato deferito all’Autorità giudiziaria il titolare di un noto ristorante per tentata frode in commercio, avendo detenuto per la successiva somministrazione al pubblico alimenti ittici in stato di congelamento, omettendo di darne indicazione sui relativi menù. In provincia di Fermo, in un esercizio di rivendita al dettaglio di pasta farcita, sono stati sequestrati amministrativamente 6 kg di prodotti per mancata tracciabilità, con sanzione amministrativa pari ad euro 1.500 e segnalazione del titolare all’autorità amministrativa. (Ren)