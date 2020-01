Marocco: De Maria (Pd), il paese è un partner essenziale dell'Italia

- Il presidente del gruppo parlamentare di amicizia italiano-marocchino, Andrea de Maria (Partito democratico), ha sottolineato che il Marocco è un "partner essenziale" per l'Italia e l'Europa, nonché un alleato in Africa. Durante un incontro sul tema "Marocco e Bologna: opportunità di crescita e sviluppo", organizzato nel fine settimana dal comune di Bologna, De Maria ha invitato a dare un forte impulso alla cooperazione con il Marocco come alleato in Africa. Il parlamentare italiano, ripreso dall'agenzia di stampa marocchina "Map", ha sottolineato, in questo senso, la stabilità politica di cui gode il Marocco e le riforme in corso nel Regno, salutando il suo ruolo nella consacrazione della stabilità e nella creazione di sicurezza nella regione, così come nella lotta alle migrazioni illegali. (Mar)