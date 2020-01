Marocco: Coronavirus, avviati controlli sanitari nei porti e negli aeroporti

- Il Marocco ha stabilito controlli sanitari nei porti e negli aeroporti internazionali per evitare un possibile ingresso nel paese del Coronavirus. Lo ha detto il ministero della Salute di Rabat in una nota. "Alla luce degli ultimi sviluppi della situazione epidemiologica globale, contrassegnati dalla conferma del nuovo virus in altri paesi, in particolare in Europa, il Marocco ha istituito un controllo sanitario nei porti e aeroporti internazionali, in vista di una diagnosi precoce di ogni possibile caso importato e arrestare la diffusione del virus, se necessario", ha dichiarato il dipartimento in una nota. (Mar)