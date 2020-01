Marocco-Spagna: lavoro per trasformare le relazioni in un modello di partenariato

- Il ministro degli Esteri, della cooperazione africana e dei marocchini residenti all'estero, Nasser Bourita, ha dichiarato a Rabat che le relazioni tra Marocco e Spagna "si basano sulla fiducia reciproca e sui legami umani", aggiungendo che i due paesi lavorano "per rendere le loro relazioni un modello di partenariato tra due paesi vicini". Parlando in una conferenza stampa congiunta tenutasi dopo i colloqui con il ministro spagnolo degli Affari esteri, l'Ue e la cooperazione, Arancha González Laya, alla sua prima visita in Marocco dalla sua nomina a capo della diplomazia, Bourita ha osservato che la Spagna è il primo partner commerciale del Marocco dal 2012, che, a sua volta, è il secondo partner della Spagna al di fuori dell'Unione europea dopo gli Stati Uniti. (Mar)