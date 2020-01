Coronavirus: Mohammed bin Zayed annuncia la disponibilità degli Emirati ad aiutare la Cina

- Il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ritiene che la Cina sia in grado di contenere la diffusione del nuovo Coronavirus, ma ha sottolineato la disponibilità del suo paese a contribuire a superare questa crisi. "Stiamo seguendo con interesse gli sforzi del governo cinese per contenere la diffusione del virus", ha detto il principe Mohammed, in un tweet pubblicato sul suo account ufficiale su Twitter. "Siamo fiduciosi che la Cina possa superare questa crisi". (Res)